Дизайн концепции (3D +flash)

$700
3D-графикаЗакрыт3 заявки369 просмотров
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Необходимо разработать концепцию брэнда (для сайта и печатной продукции)

3D+Flash. Стиль футуризм. Есть примерная готовая концепция, которую нужно доработать или предложить более интересное решение.

Изначально по работе нужно будет сделать зарисовку карандашом или другим способом на бесплатной основе, чтобы нам понять креативность художника и видение концепции. Также, обязательно нужно выслать портфолио работы или ссылку. По деньгам: от 15000 рублей, далее договримся.

Связь только через e-mail: dixov«собачка»dssl.ru

Вышлю т.з. и пример концепции

16 лет назад
Kirill_D
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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