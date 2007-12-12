Лабораторные работы по 3D-графике

$30
3D-графикаЗавершен4 заявки387 просмотров
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Входные данные -

http://3dcenter.ru/

http://render.ru/

и т.д.

Можно использовать любые готовые 3D-модели

Задание

1.Создание трехмерной сцены

ЗАДАНИЕ: создать трехмерную сцену, содержащую не менее пяти объектов реального мира (персонажей).

2.Анимация

ЗАДАНИЕ: выполнить анимацию сцены, созданной в задание 1. Длительность ролика – 20-30 секунд.

3. Кроме этого нужно создать еще 4 ролика. Длительность ролика – 20-30 секунд.

Программы - LightWave или 3DMaxs

Работа несложная, для тех кто разбирается в этих программах. Просто взять готовые модели и создать ролики по заданию.

Стараться придерживаться тематики роликов - "Математические основы «Antialiasing»"

Крайний срок - четверг утро.

16 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
desmaster
Борис 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
Работа выполнена на отлично и раньше обговоренного срока. Очень рекомендую.
Рекомендую!
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