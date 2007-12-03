Нужно отрисовать логотип без фона в 3d max или в похожей программме , так чтобы в будущем мы могли корректировать, поворачивать, увеличивать или уменшать, менять цвета в той программе в которой вы это сделаете без ...
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Nado narisovat na 3d muzhskoe kolco, kotoroe potom budet zakazano u yuvelira. Nuzhen tvorcheskij podxod.
Kolco dolzhno elegantno obvivat bezimjannij plaec,imet nestandarnij vid, i v sebe soderzhat nekuju simvoliku, kotoroe obsudim pozzhe.
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