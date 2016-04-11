Eugenia_Pr

Евгения Прокопьева Eugenia_Pr

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Работала журналистом в РосБалте.

После чего занялась интернет-маркетингом, копирайтингом.

Пишу тексты, оптимизированные под SEO, продающие тексты, рекламные тексты.

Владею английским (свободно).

Общий опыт работы - более 3 лет.

Занимаюсь веб и графическим дизайном: создание сайтов, презентаций, визиток, баннеров и т.д.

Владею Photoshop, Illustrator, Indesign.

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Отзывы заказчиков
MeliaduS
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
9 баллов
8 лет назад
Написание статей для нескольких интернет-проектов. Темы разные.
Отзыв недоступен.
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