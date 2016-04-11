Eugenia_Pr

Работала журналистом в РосБалте.
После чего занялась интернет-маркетингом, копирайтингом.
Пишу тексты, оптимизированные под SEO, продающие тексты, рекламные тексты.
Владею английским (свободно).
Общий опыт работы - более 3 лет.
Занимаюсь веб и графическим дизайном: создание сайтов, презентаций, визиток, баннеров и т.д.
Владею Photoshop, Illustrator, Indesign.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
8 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!