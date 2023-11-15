Eugenii_st

$250
Потрібен веб-програміст для вдосконалення сайту на WordPress. Очікується покращення функціональності та дизайну. Важливі навички: верстка, адаптивний дизайн, оптимізація.
Веб-программирование11 заявок
Закрыт
год назад
Потрібен веб-програміст для вдосконалення сайту на WordPress. Очікується покращення функціональності та дизайну. Важливі навички: верстка, адаптивний дизайн, оптимізація.
Необхідно провести ведення контекстної реклами в Google. Інтерес також викликає SEO, запуск Instagram-сторінки та YouTube-каналу. Очікується досвід у цих сферах.