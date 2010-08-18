EveryonE2

Петр EveryonE2

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Voip asterisk / freeswitch / cisco

highload linux / windows

win2k3 / ad / exchange / iis / mssql

LinuxAsteriskVoIP
Системное администрирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга