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Петр
EveryonE2
EveryonE2
42 года
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Voip asterisk / freeswitch / cisco
highload linux / windows
win2k3 / ad / exchange / iis / mssql
Linux
Asterisk
VoIP
Действие аккаунта приостановлено!
Системное администрирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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