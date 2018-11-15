Преобразование PSD в HTML, Разработка Front-end, Разработка сайта, Верстка!
Всем привет! Меня зовут Евгений.
Я front-end разработчики. Моя цель - предоставить вам высокопрофессиональную работу.
Работа выполняется в полном объеме. Мне нравится работать на «отлично», поэтому я
записываю все и ничего не забываю. Результат - 100%. Мои работы на gitHub.
Каждый день я поднимаю свои навыки и изучаю новые вещи.
Я твердо верю, что я сотрудник, которого вы ищете. Вот некоторые из моих навыков, которые стоит взять во внимание:
Мои навыки:
• HTML5
• CSS3 (SASS / SCSS)
• JavaScript (jQuery)
• Twitter Bootstrap 3 / 4
• Adaptive
• Преобразование PSD в HTML
• Чистый код. Коментарии
• Использую сборщик Gulp
• Кроссбраузерность , валидность(W3C)
Контакты:
email: [email protected]