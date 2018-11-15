Преобразование PSD в HTML, Разработка Front-end, Разработка сайта, Верстка!

Всем привет! Меня зовут Евгений.

﻿Я front-end разработчики. Моя цель - предоставить вам высокопрофессиональную работу.

Работа выполняется в полном объеме. Мне нравится работать на «отлично», поэтому я

записываю все и ничего не забываю. Результат - 100%. Мои работы на gitHub﻿.

Каждый день я поднимаю свои навыки и изучаю новые вещи.

﻿Я твердо верю, что я сотрудник, которого вы ищете. Вот некоторые из моих навыков, которые стоит взять во внимание:

Мои навыки:

• HTML5

• ﻿CSS3 (SASS / SCSS)

• JavaScript (jQuery)

• Twitter Bootstrap 3 / 4

• Adaptive

• ﻿Преобразование PSD в HTML

• Чистый код. Коментарии

• ﻿Использую сборщик Gulp

• ﻿Кроссбраузерность , валидность(W3C)

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