В Word есть интересная функция – "Рыссылка": указываешь в файле "поля слияния" (места, где будут подставляться значения из базы), подключаешь к файлу базу (csv, xls, access и т.п.) и можно вставить в указанные поля слияния ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем специалиста(ов), готового взяться привлечение клиентов через инстаграм путем раскрутки и настройки таргетир. рекламы. Продукт премиум-класса, ориентирован на обеспеченную женскую аудиторию (косметическая продукция) + уникальный, полных аналогов на рынке нет (но есть множество альтернатив). Предпочтительно, если ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать лендинг – и дизайн, и верстку. Товар – партия полуприцепов рефрижераторов с поворотной задней осью. Это специфическая конструкция, которую мало знают и соответственно плохо покупают. Поэтому цель – донести информацию о преимуществах такого вида п/п. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна мобильная версия для сайта idr-group.ru (сделан на битриксе, но мобильную версию не обязательно на этой же cms делать). Ищем исполнителя, предлагайте свою стоимость. Если есть примеры работ, укажите. Обязательно укажите ориентировочные сроки выполнения.HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать лендинг (дизайн + верстка). Ориентировочно 5-8 экранов. Подробное ТЗ здесь: [url=https://cloud.mail.ru/public/4Jnc6y3o4oAQ/landing.docx]https://cloud.mail.ru/public/4Jnc6y3o4oAQ/landing.docx[/url] Если вы делаете только дизайн - пожалуйста, указывайте это в отклике к проекту.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад