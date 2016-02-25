Exilem

Айнур Сафин Exilem

 
42 годаРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скрипт для Google docs (импорт из google sheets в google docs)

    В Word есть интересная функция – "Рыссылка": указываешь в файле "поля слияния" (места, где будут подставляться значения из базы), подключаешь к файлу базу (csv, xls, access и т.п.) и можно вставить в указанные поля слияния ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Таргетированная реклама в инстаграм и раскрутка аккаунта

    Ищем специалиста(ов), готового взяться привлечение клиентов через инстаграм путем раскрутки и настройки таргетир. рекламы. Продукт премиум-класса, ориентирован на обеспеченную женскую аудиторию (косметическая продукция) + уникальный, полных аналогов на рынке нет (но есть множество альтернатив). Предпочтительно, если ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг под ключ

    Требуется создать лендинг – и дизайн, и верстку.  Товар – партия полуприцепов рефрижераторов с поворотной задней осью. Это специфическая конструкция, которую мало знают и соответственно плохо покупают. Поэтому цель – донести информацию о преимуществах такого вида п/п. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Нужна мобильная версия для сайта idr-group.ru (сделан на битриксе, но мобильную версию не обязательно на этой же cms делать). Ищем исполнителя, предлагайте свою стоимость. Если есть примеры работ, укажите. Обязательно укажите ориентировочные сроки выполнения.

    Битрикс
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка лендинга

    Нужно разработать лендинг (дизайн + верстка). Ориентировочно 5-8 экранов. Подробное ТЗ здесь: [url=https://cloud.mail.ru/public/4Jnc6y3o4oAQ/landing.docx]https://cloud.mail.ru/public/4Jnc6y3o4oAQ/landing.docx[/url] Если вы делаете только дизайн - пожалуйста, указывайте это в отклике к проекту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Лендинг под ключ
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко, оплата вовремя. Рекомендую. Спасибо за сотрудничество.
Работа выполнена быстро, доработки и правки тоже вносятся оперативно. Всё устраивает, будем обращаться ещё.
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка лендинга
Отлично подготовленное ТЗ, разложены по полочкам все мельчайшие детали. Придерживание основной концепции на протяжении всего проекта. Отличная коммуникация. Было очень приятно общаться. Все замечания и пожелания были по существу и действительно работали на благо проекта. Айнур, спасибо за интересный проект и буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую!
С Дмитрием приятно и удобно работать - работу делает быстро, правки вносит ещё быстрее, отзывчив, всегда на связи. Радует, что он не ограничивает количество правок по ходу проекта и даже готов внести небольшие изменения по его окончании в свободное время. Такое редко встретишь. Хотя в моем случае количество правок было минимальным – то ли мы были на одной волне, то ли у нас одинаковое понимание, как должен выглядеть лендинг, но он с первого же варианта нашел нужное воплощение и нужный стиль. Все доработки по ходу дела были, так сказать, "по мелочи". Рад, что выбрал именно Дмитрия. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв