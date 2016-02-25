С Дмитрием приятно и удобно работать - работу делает быстро, правки вносит ещё быстрее, отзывчив, всегда на связи. Радует, что он не ограничивает количество правок по ходу проекта и даже готов внести небольшие изменения по его окончании в свободное время. Такое редко встретишь. Хотя в моем случае количество правок было минимальным – то ли мы были на одной волне, то ли у нас одинаковое понимание, как должен выглядеть лендинг, но он с первого же варианта нашел нужное воплощение и нужный стиль. Все доработки по ходу дела были, так сказать, "по мелочи". Рад, что выбрал именно Дмитрия. Буду обращаться ещё.