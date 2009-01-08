Нужно создаль модуль на DLE модуль каталога товарів при откритие товару з'являється описи відгук і ціни в різних інтернет магазинах которие вони самы вносять ети магазини приклад http://e-katalog.com.ua/alcatel-one-touch-102.htm *нужен модуль каталога товаров *к каждому товару додается описания и прайс ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создаль модуль на DLE модуль каталога товарів при откритие товару з'являється описи відгук і ціни в різних інтернет магазинах которие вони самы вносять ети магазини приклад http://e-katalog.com.ua/alcatel-one-touch-102.htmВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно по фотографиях создать 3D модель строения чтоб потом можна било распечатать на 3D принтере. Укажите приблизительние сроки,деньги и прогой каторой будете делать.3D-графика83 заявкиЗакрыт15 лет назад
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Проект онлайн фильм Нужно продвижения проекта в поисковиках + увеличения трафа к 10000 хостам в день.Сайту месец уже з большой базой фильмовПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад