FILMEC

Коля Filmec FILMEC

 
62 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно создаль модуль на DLE

    Нужно создаль модуль на DLE модуль каталога товарів при откритие товару з'являється описи відгук і ціни в різних інтернет магазинах которие вони самы вносять ети магазини приклад http://e-katalog.com.ua/alcatel-one-touch-102.htm *нужен модуль каталога товаров *к каждому товару додается описания и прайс ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен модуль dle

    Нужно создаль модуль на DLE модуль каталога товарів при откритие товару з'являється описи відгук і ціни в різних інтернет магазинах которие вони самы вносять ети магазини приклад http://e-katalog.com.ua/alcatel-one-touch-102.htm

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3D модель строения

    Нужно по фотографиях создать 3D модель строения чтоб потом можна било распечатать на 3D принтере. Укажите приблизительние сроки,деньги и прогой каторой будете делать.

    3D-графика83 заявки
    Закрыт
    15 лет назад