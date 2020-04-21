Web разработка под ключ, UX/Ui дизайн Лендинга, Интернет магазина на Tilda, настройка SEO и CRM

- Разработка UX/Ui дизайн продающих Landing page, Интернет магазинов и многостраничных сайтов с уникальным дизайном на базе платформы Tilda

- Кастомизация стандартных блоков и верстка Zero Block (уникальные дизайн решения)

- Адаптация дизайна под мобильные устройства

- Анимация элементов интерфейса в том числе и в мобильной версии

- СЕО оптимизация для поисковых систем

- Настройка CRM систем

- Подключение аналитики

многолетний опыт в разработке Айдентики (брендбук, фирм стиль, логотип)

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