Web разработка под ключ, UX/Ui дизайн Лендинга, Интернет магазина на Tilda, настройка SEO и CRM
- Разработка UX/Ui дизайн продающих Landing page, Интернет магазинов и многостраничных сайтов с уникальным дизайном на базе платформы Tilda
- Кастомизация стандартных блоков и верстка Zero Block (уникальные дизайн решения)
- Адаптация дизайна под мобильные устройства
- Анимация элементов интерфейса в том числе и в мобильной версии
- СЕО оптимизация для поисковых систем
- Настройка CRM систем
- Подключение аналитики
многолетний опыт в разработке Айдентики (брендбук, фирм стиль, логотип)
English / Ru
Payment:
Wire Transfer (Us|Eu)
PayPal
Сбербанк
Payoner
Epayments
Skrill
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Белорусская Федерация Гандбола681 просмотр
- Чайный лист906 просмотров
- Белорусская федерация гандбола350 просмотров