FREE-MOTION

Александр FREE-MOTION

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Стильный сайт для виолончелиста

    $250

    Нужно нарисовать макет главной странички для виолончелиста Льва Евграфова. Вечером будет подробное задание. Оплата по факту выполнения работы - 5000 рублей. Способ оплаты - на выбор исполнителя.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи для сайта

    $50

    Всем привет. Нужно написать грамотную статью для сайта, а именно: текст о компании. Адрес сайта: http://www.tax-prime.ru Текст должен быть рекламным. Автор текста должен "вдохнуть в статью" неповторимость компании и желание сотрудничать с ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • База музыкальных сайтов

    $100

    Всем привет! Мне нужна база ссылок на музыкальные сайты (в формате .txt), на которых можно разместить релизы сборника независимого русского рэпа. Чем больше вы сможете собрать ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад