Передо мной стояла задача: акутализировать бланк, визитки и печать, освежить логотип, сделать файлы для типографии. Выбрав Алену исполнителем остался полностью доволен, как сроками и качеством, так и коммуникацией. Алена подошла к решению поставленной задачи ответственно и с мотивацией. Предлагала варианты, была открыта к пожеланиям и возникшим идеям с моей стороны. Все было сделано полностью в соответствии с моими представлениями без давления по срокам или правкам. Большое спасибо, был рад сотрудничать! В случае возникновения аналогичных задач с радостью возобновлю сотрудничество!