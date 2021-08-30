FSLGMBH

Вячеслав Кох FSLGMBH

 
47 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновление логотипа, изменение адресных данных

    Доброго времени суток, в связи с изменением адреса необходимо актуализировать данные на - бланках - визитках (4) Сами бланки, визитки уже имеются, нужно просто внести новые реквизиты. Это должно быть согласно требованиям типографии (поля и тд) которые я предоставлю. Так ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$12
10 баллов
2 года назад
Обновление логотипа, изменение адресных данных
Отличный заказчик, быстрая оплата, вежливое общение, интересный проект!
Передо мной стояла задача: акутализировать бланк, визитки и печать, освежить логотип, сделать файлы для типографии. Выбрав Алену исполнителем остался полностью доволен, как сроками и качеством, так и коммуникацией. Алена подошла к решению поставленной задачи ответственно и с мотивацией. Предлагала варианты, была открыта к пожеланиям и возникшим идеям с моей стороны. Все было сделано полностью в соответствии с моими представлениями без давления по срокам или правкам. Большое спасибо, был рад сотрудничать! В случае возникновения аналогичных задач с радостью возобновлю сотрудничество!
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