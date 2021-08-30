Для международной транспортно-логистической компании необходимо разработать дизайн настенного календаря ( 3-х блочный / 3-х месячный), а так же подготовить файл для печати в типографии.
Верстка полиграфии22 заявки
Закрыт
2 года назад
Для международной транспортно-логистической компании необходимо разработать дизайн настенного календаря ( 3-х блочный / 3-х месячный), а так же подготовить файл для печати в типографии.
Доброго времени суток, в связи с изменением адреса необходимо актуализировать данные на - бланках - визитках (4) Сами бланки, визитки уже имеются, нужно просто внести новые реквизиты. Это должно быть согласно требованиям типографии (поля и тд) которые я предоставлю. Так ...