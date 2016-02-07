Fedja1984

Федор Fedja1984

 
39 летФинляндия/Хельсинки
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Настроить сайт в соответствии с новыми требованиями GDPR

    Интернет магазин построен на базе WordPress, Woocommers. Необходимо настроить сайт в соответствии с новыми требованиями EU по защите персональных данных GDPR. Нужно сделать за неделю. Не специалистов просьба не обращаться. [url=https://www.youtube.com/watch?v=WPwG-MNMuBQ&amp;t=32s] [/url]

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин на базе WordPress

    $800

    Необходимо создать интернет-магазин футболок на базе WordPress ( Внимание! Панель управления на английском языке).  Страна регистрации приложений и утилит для интернет магазина - Финляндия. Хостинг и домен уже подключены. Исполнитель получит логин и пароль к панели управления ...

    WordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип линейки одежды

    $80

    Необходимо создать логотип линейки финской одежды LION WEAR. Вся информация находится в прикрепленном файле. Если будут вопросы, пишите в Skype.   Логотип должен быть простой, референсы показаны в прикрепленном документе.  Цветов не более 3 , но лучше 1 - ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$15
10 баллов
6 лет назад
Качественный перевод рус / англ
Рекомендую.
Лилия знает, что такое безопасная сделка. Рекомендую.
Ответный отзыв
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$800
10 баллов
6 лет назад
Интернет-магазин на базе WordPress
Федор, отличный заказчик. Рекомендую!
Человек удовлетворил все мои капризы. Рекомендую
Ответный отзыв
Serix
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Логотип линейки одежды
Заказчик четко поставил задачу, быстро комментировал предложенные варианты, что способствовало более качественному результату.
Занял второе место в конкурсе, но был очень близок к первому. Выдал отличную идею, которую мы обязательно используем. Практически с первого раза. Рекомендую.
Ответный отзыв
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Логотип линейки одежды
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Заняла 3 место в конкурсе, но была очень близка к первому. Большая молодец. Ее идея очень понравилась. Рекомендую.
Ответный отзыв
unnoticed
Игорь 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип линейки одежды
Спасибо за интересный конкурс, конструктивное общение, а также понятные и четкие комментарии в процессе работы!
Очередной раз заслуженно выиграл конкурс. Правильно учел все наши пожелания и сделал то, что нам надо. Работа прошла на отлично - оперативно внёс доработки. Рекомендую.
Ответный отзыв