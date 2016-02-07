Необходимо создать логотип линейки финской одежды LION WEAR. Вся информация находится в прикрепленном файле. Если будут вопросы, пишите в Skype. Логотип должен быть простой, референсы показаны в прикрепленном документе. Цветов не более 3 , но лучше 1 - ...