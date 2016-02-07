Интернет магазин построен на базе WordPress, Woocommers. Необходимо настроить сайт в соответствии с новыми требованиями EU по защите персональных данных GDPR. Нужно сделать за неделю. Не специалистов просьба не обращаться. [url=https://www.youtube.com/watch?v=WPwG-MNMuBQ&t=32s] [/url]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужно качественно перевести текст (650 слов) на английский язык.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $800
Необходимо создать интернет-магазин футболок на базе WordPress ( Внимание! Панель управления на английском языке). Страна регистрации приложений и утилит для интернет магазина - Финляндия. Хостинг и домен уже подключены. Исполнитель получит логин и пароль к панели управления ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $80
Необходимо создать логотип линейки финской одежды LION WEAR. Вся информация находится в прикрепленном файле. Если будут вопросы, пишите в Skype. Логотип должен быть простой, референсы показаны в прикрепленном документе. Цветов не более 3 , но лучше 1 - ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Лилия знает, что такое безопасная сделка. Рекомендую.
$800
10 баллов
6 лет назад
Федор, отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Человек удовлетворил все мои капризы. Рекомендую
$20
10 баллов
8 лет назад
Заказчик четко поставил задачу, быстро комментировал предложенные варианты, что способствовало более качественному результату.
Ответный отзыв
Занял второе место в конкурсе, но был очень близок к первому. Выдал отличную идею, которую мы обязательно используем. Практически с первого раза. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заняла 3 место в конкурсе, но была очень близка к первому. Большая молодец. Ее идея очень понравилась. Рекомендую.
$50
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за интересный конкурс, конструктивное общение, а также понятные и четкие комментарии в процессе работы!
Ответный отзыв
Очередной раз заслуженно выиграл конкурс. Правильно учел все наши пожелания и сделал то, что нам надо. Работа прошла на отлично - оперативно внёс доработки. Рекомендую.