Дизайн означает прибыль

Здравствуйте, меня зовут Александр.

Первоочередная задача моей работы - это качественное выполнение поставленных задач.

Поиск оптимального решения для достижения лучшего результата.

Специализация:

- Веб-дизайн

- Верстка, валидная, адаптивная (Bootstrap, Gulp, SASS, Grid Layout).

- HTML5, CSS3, JavaScript 6

- Разработка сайтов "под ключ" с любым функционалом

- Интернет магазины

- Разработка Landing Page

- Прототипирование

- Адаптивный дизайн

Ваш сайт будет работать на всех устройствах.

С радостью займусь новыми и интересными проектами и задачами, предложенными вами.

Буду рад сотрудничеству!

Skype: ralpiriyy

E-mail: [email protected]

Сайт: https://www.jangol.org.ua/

Viber: 80996493686

Telegram: +380996493686

Vk: https://vk.com/feltino

Facebook: https://www.facebook.com/Feltino