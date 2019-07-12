Здравствуйте, меня зовут Александр.
Первоочередная задача моей работы - это качественное выполнение поставленных задач.
Поиск оптимального решения для достижения лучшего результата.
Специализация:
- Веб-дизайн
- Верстка, валидная, адаптивная (Bootstrap, Gulp, SASS, Grid Layout).
- HTML5, CSS3, JavaScript 6
- Разработка сайтов "под ключ" с любым функционалом
- Интернет магазины
- Разработка Landing Page
- Прототипирование
- Адаптивный дизайн
Ваш сайт будет работать на всех устройствах.
С радостью займусь новыми и интересными проектами и задачами, предложенными вами.
Буду рад сотрудничеству!
Skype: ralpiriyy
E-mail: [email protected]
Сайт: https://www.jangol.org.ua/
Viber: 80996493686
Telegram: +380996493686
Facebook: https://www.facebook.com/Feltino
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