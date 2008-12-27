ICQ: 3303012
Вся информация и контактные данные указаны. Осталось только рассказать чем я занимаюсь.
Долгое время занимался дизайном, после чего успешно перешел к реализации полных проектов. Собственно сейчас этим и занимаюсь.
В портфолио пока только несколько работ, но их на самом деле гораздо больше.. Кому интересно, стучите в аську, с удовольствием их покажу.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Заглушка для проекта WantIt.by231 просмотр
- Дизайн сайта для проекта Joth.ru (Анекдот дня)244 просмотра
- Логотип женского сайта385 просмотров
- Логотип проекта "Статусы для контакта"313 просмотров
- Заработак в Интернете343 просмотра
- Дизайн для блога512 просмотров
- Логотип для сайта веб-программирования241 просмотр
- Музыкальный поисковик225 просмотров
- Дизайн персонального блога312 просмотров
- Блог двух сумасшедших программистов418 просмотров
- Статусы для контакта409 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
0 баллов
14 лет назад
Вообщем нейтрально-отрицательный ставлю потому, что была срочная проблема, человек сказал поможет.....выбрал исполнителем дал доступ, прошло 24 часа результата нет, в итоге разместил заново проект и в течении 1 мин. а точнее добавлением object закрыл данную проблему. Незнаю может и специалист не плохой, но коль срочный вопрос, пропадать нельзя...на то он и срочный...или хотя бы удосужились написать, что поправите позже.... Ответ пришел спустя 5 дней: Fiamma | сегодня в 16:13 Сори.. не смог разобраться в чем дело.
$5
10 баллов
15 лет назад
Александр проконсультировал меня по всем интересующим меня вопросам относительно выбора движка форума. Что и требовалось :)
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Спасибо заказчику.
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
$20/час
от $300от 7 дней
#2391
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$15/час
от $45от 1 дня
#3764