ICQ: 3303012

Вся информация и контактные данные указаны. Осталось только рассказать чем я занимаюсь.

Долгое время занимался дизайном, после чего успешно перешел к реализации полных проектов. Собственно сейчас этим и занимаюсь.

В портфолио пока только несколько работ, но их на самом деле гораздо больше.. Кому интересно, стучите в аську, с удовольствием их покажу.