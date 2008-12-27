Fiamma

Александр Кистень Fiamma

 
32 годаБеларусь/Лида
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ICQ: 3303012

Вся информация и контактные данные указаны. Осталось только рассказать чем я занимаюсь.

Долгое время занимался дизайном, после чего успешно перешел к реализации полных проектов. Собственно сейчас этим и занимаюсь.

В портфолио пока только несколько работ, но их на самом деле гораздо больше.. Кому интересно, стучите в аську, с удовольствием их покажу.

Портфолио
Отзывы заказчиков
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
0 баллов
14 лет назад
Поправить верстку в IE
Вообщем нейтрально-отрицательный ставлю потому, что была срочная проблема, человек сказал поможет.....выбрал исполнителем дал доступ, прошло 24 часа результата нет, в итоге разместил заново проект и в течении 1 мин. а точнее добавлением object закрыл данную проблему. Незнаю может и специалист не плохой, но коль срочный вопрос, пропадать нельзя...на то он и срочный...или хотя бы удосужились написать, что поправите позже.... Ответ пришел спустя 5 дней: Fiamma | сегодня в 16:13 Сори.. не смог разобраться в чем дело.
w3systems
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Консультация по выбору форума
Александр проконсультировал меня по всем интересующим меня вопросам относительно выбора движка форума. Что и требовалось :)
Все прошло хорошо. Спасибо заказчику.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
$20/час
от $300от 7 дней
#2391
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$15/час
от $45от 1 дня
#3764