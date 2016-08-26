Требуется специалист по синтаксическим анализаторам Flex&Bizon. Нужно перевести граматику 1С на формат *.drt Подробности в прикрепленном Уставе проекта.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $1500
Программа формирует файлы формата *.drt (формат программы ИС Дракон) которые открываются в дракон-схемы программы ИС Дракон.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен документ 1c с формой для работы на планшете1С-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Описание кода существующей конфигурации в нотацию ДРАКОН. Ознакомиться с концепцией ДРАКОН можно тут https://www.youtube.com/watch?v=jrvrXcUXNrM Обучающее видео: https://www.youtube.com/watch?v=35Nl5DGJWz8&t=2856s Дистрибутив ИС Дракон: https://drive.google.com/file/d/0B3Je8WDTrEVwNVI4eFYxcUhWQk0/view?usp=sharing Тестовое задание: Написать любую обработку по концепции ДРАКОН (хоть "здравствуй ...1С-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Курсовую написать "Создание сайта "Доска объявлений"" 25-30 стрРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доработка конфигураций БУХ 3.0, УТ 10, ЗУП 2.5 по технологии ДРАКОН. Ознакомиться с концепцией ДРАКОН можно тут https://www.youtube.com/watch?v=jrvrXcUXNrM Обучающее видео: https://www.youtube.com/watch?v=35Nl5DGJWz8&t=2856s Дистрибутив ИС Дракон: https://drive.google.com/file/d/0B3Je8WDTrEVwNVI4eFYxcUhWQk0/view?usp=sharing Тестовое задание: Написать любую обработку по концепции ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написать программу для построения блок-схем на С#. 1. Рисовать блок-схемы в четко указанной нотации. (предоставляется Заказчиком) 2. Проверять правильность рисуемых схем, согласно нотации. 3. Генерировать код для 1С, согласно указанным алгоритмам ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад