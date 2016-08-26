Описание кода существующей конфигурации в нотацию ДРАКОН. Ознакомиться с концепцией ДРАКОН можно тут https://www.youtube.com/watch?v=jrvrXcUXNrM Обучающее видео: https://www.youtube.com/watch?v=35Nl5DGJWz8&t=2856s Дистрибутив ИС Дракон: https://drive.google.com/file/d/0B3Je8WDTrEVwNVI4eFYxcUhWQk0/view?usp=sharing Тестовое задание: Написать любую обработку по концепции ДРАКОН (хоть "здравствуй ...