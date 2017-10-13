Описание кода существующей конфигурации в нотацию ДРАКОН.

Ознакомиться с концепцией ДРАКОН можно тут https://www.youtube.com/watch?v=jrvrXcUXNrM

Обучающее видео: https://www.youtube.com/watch?v=35Nl5DGJWz8&t=2856s

Дистрибутив ИС Дракон: https://drive.google.com/file/d/0B3Je8WDTrEVwNVI4eFYxcUhWQk0/view?usp=sharing

Тестовое задание: Написать любую обработку по концепции ДРАКОН (хоть "здравствуй мир" на кнопке).

Принятие решения о найме: после выполнения тестового задания.

Оплата от 700 до 1500 рублей в час. По результатам выполнения заданий. Чем быстрее и качественней, тем дороже час

Бюджет проекта 100 т.р.