Сделать обработку отчет для 1с (Комплексная автоматизация)

Сделать обработку, отчет для

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)

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Сделать обработку отчет по заказам покупателя и возвратам от покупателей

1. В обработке выбирается склад или несколько складов, с которого была реализация.

2. Формируется таблица.

в 2 колонке

Заказ покупателя.

Номенклатура

услуга из заказа покупателя.

в 3 колонке = "Количество"

в 4 колонке = "Сумма реализации". Примечание! Если реализации по этой номенклатуре(товару) не было, то в строку пишем "нет"

в 5 колонке = "Документ.Возврат товара от покупателя привязанный к заказу покупателя"

Номенклатура

Примечание! Если возврата от покупателя не на весь товар из заказа, то в строку пишем "нет"

в 6 колонке = "Количество"

в 7 колонке = "Сумма реализации"

При формировании таблицы важно учитывать, что реализация заказа покупателя может быть с одного склада, а возврат на другой склад.

Пример показываю в прикрепленном файле excel.

Для работы могу предоставить копию базы 1с через удаленный рабочий стол.