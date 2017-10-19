Сделать обработку отчет для 1с (Комплексная автоматизация)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен3 заявки234 просмотра

Сделать обработку, отчет для 

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)  

================================================== =========================== 

Сделать обработку отчет по заказам покупателя и возвратам от покупателей 

1. В обработке выбирается склад или несколько складов, с которого была реализация. 

2. Формируется таблица. 

в 2 колонке  

Заказ покупателя.  

Номенклатура  

услуга из заказа покупателя. 

в 3 колонке = "Количество" 

в 4 колонке = "Сумма реализации". Примечание! Если реализации по этой номенклатуре(товару) не было, то в строку пишем "нет" 

в 5 колонке = "Документ.Возврат товара от покупателя привязанный к заказу покупателя" 

Номенклатура  

Примечание! Если возврата от покупателя не на весь товар из заказа, то в строку пишем "нет" 

в 6 колонке = "Количество" 

в 7 колонке = "Сумма реализации" 

При формировании таблицы важно учитывать, что реализация заказа покупателя может быть с одного склада, а возврат на другой склад. 

Пример показываю  в прикрепленном файле excel.  

Для работы могу предоставить копию базы 1с через удаленный рабочий стол. 

8 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$40
1 день
Адекватный, ответственный исполнитель. Все сделал как нужно. Все спорные моменты закрыл "на лету". Очень шустро всё. Крайне рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик - всегда на связи, вежливое общение, оперативная оплата. Очень приятно сотрудничать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
ТОП-5
1С-программирование