Поправить печатную форму в 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен9 заявок663 просмотра

Необходимо поправить печатную форму в 1С.

Подробности кандидатам.

8 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Руслан быстро справился с поставленной задачей, рекомендую!
Отличный заказчик. Работать было приятно и легко Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ukr_lan
Руслан 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
ТОП-5
1С-программирование