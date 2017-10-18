Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом. Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с. Нужен специалист 1с. Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3
Поправить печатную форму в 1С
Необходимо поправить печатную форму в 1С.
Подробности кандидатам.
Выбранный исполнитель
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