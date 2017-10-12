Выгрузка номенклатуры из УТ 10.3 в XLSX

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Необходимо выгрузить номенклатуру в XLSX из УТ 10.3 Обычные формы.

Формат выгрузки в прилагаемом файле XLSX.

Подробности заданий и необходимые значения в DOCX.

Задача срочная - срок максимум 2 часа.

Оплата по факту. Желательно ЯндексДеньги. Можно карта.

8 лет назад
NEW_MEDIA
Степан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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