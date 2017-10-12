Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом. Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с. Нужен специалист 1с. Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3
Выгрузка номенклатуры из УТ 10.3 в XLSX
Необходимо выгрузить номенклатуру в XLSX из УТ 10.3 Обычные формы.
Формат выгрузки в прилагаемом файле XLSX.
Подробности заданий и необходимые значения в DOCX.
Задача срочная - срок максимум 2 часа.
Оплата по факту. Желательно ЯндексДеньги. Можно карта.
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