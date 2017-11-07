Сделать из формы счета файл рентабельность (как excel)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850). Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.35).

Добавить столбики в окно набивания счета. (вторая графа цены, разница между ними, сумма прибыли внизу). Также добавить внизу строчки доставка (не указывается в счете) и скидка/наценка (в %, размазывается на цене продажи попозиционно)

Добавить в окно список счетов столбики прибыль (общая по счету) и доставка.