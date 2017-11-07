Сделать из формы счета файл рентабельность (как excel)

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Завершен3 заявки313 просмотров

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850). Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.35).

Добавить столбики в окно набивания счета. (вторая графа цены, разница между ними, сумма прибыли внизу). Также добавить внизу строчки доставка (не указывается в счете) и скидка/наценка (в %, размазывается на цене продажи попозиционно)

Добавить в окно список счетов столбики прибыль (общая по счету) и доставка.

8 лет назад
vitalygri
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

eduard82
Эдуард 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
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Заявки фрилансеров

eduard82
Эдуард 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад