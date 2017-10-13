Доработка в 1С

ТЗ для 1СНиже описано несколько задач. Каждую оценить отдельно.Что есть:1С 8.3 Розница для Украины. 2 редакция.Никаких модификаций не вносили. В данный момент используется в работе ежедневно.Размещена на сервере windows с организованным терминальным доступ.Что нужно:Задача 1Серверная работа 1С. Необходимо иметь возможность одновременно использовать 1С несколькими пользователями в терминальном доступе. Провести модификацию.Задача 2:Настроить выгрузку по товарам с остатками в формате таблицы (прайс-лист или отчёт? что быстрее/проще/удобней). В каждой строке таблицы: артикулразмерколичество в наличиеценакатегориябрендсоставдата поступленияФильтры по выгрузке:Период по дате поступления товараСкладМагазинЗадача 3:Настроить выгрузку по продажам в формате таблицы (прайс-лист или отчёт? что быстрее/проще/удобней). В каждой строке таблицы: артикулразмерколичество проданноекатегориябрендФильтры по выгрузке:Период по дате продажи товараСкладМагазинЗадача 4:Создать возможность автоматически формировать YML по остаткам. С возможностью задавать периодичность обновления YML.Предложить вариант размещения файла YML. К YML должен быть открытый доступ, чтобы его можно было парсить из вне.Перечень обязательных полей:артикулразмерколичество в наличиеценакатегориябрендсоставдата поступления