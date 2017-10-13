Реализовать обмен между 4 базами

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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Есть 4 базы: УТП (1С), ЗУП (1С), SQL (не 1С), Oracle (не 1С) 

Необходимо реализовать обмен между этими базами справочной информации. 

Схема реализации - пока неопределенна. Движение данных: УТП - ЗУП; ЗУП - SQL; SQL - Oracle; УТП - SQL; УТП - Oracle. 

Предположительно в Базе УТП (как основная база) должны быть зашиты какие то правила обмена и на базе этих правил должны происходить обмены между базами. 

Нужен специалист, который предложит грамотную схему реализации, а также реализует эту схему. 

Бюджет задачи и сроки обговариваются. 

SQL
8 лет назад
GoTo1C
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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