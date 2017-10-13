Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом. Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с. Нужен специалист 1с. Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3
Реализовать обмен между 4 базами
Есть 4 базы: УТП (1С), ЗУП (1С), SQL (не 1С), Oracle (не 1С)
Необходимо реализовать обмен между этими базами справочной информации.
Схема реализации - пока неопределенна. Движение данных: УТП - ЗУП; ЗУП - SQL; SQL - Oracle; УТП - SQL; УТП - Oracle.
Предположительно в Базе УТП (как основная база) должны быть зашиты какие то правила обмена и на базе этих правил должны происходить обмены между базами.
Нужен специалист, который предложит грамотную схему реализации, а также реализует эту схему.
Бюджет задачи и сроки обговариваются.
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