Накопительная система , Фронтол

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен2 заявки256 просмотров

Здравствуйте, 

Имеется конфигурация Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная предприятие , на кассах Фронтол 5.13.2

Нужно доработать конфигурация таким образом, чтобы при продаже через фронтол, можно было интегрировать накопительную систему. 

К примеру : после покупки, клиенту наполнялся балл, чтобы в дальнейшем за эти балы мог приобрести товар в магазине. 

8 лет назад
semerko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Pokker
Артем 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$100
2 дня
Предлагаю Всем , данного исполнителя. В короткий срок приготовил заказ, кроме этого хочу отметить очень важный фактор : тех.поддержка была на 100%. Надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Pokker
Артем 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
8 лет назад