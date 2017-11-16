Накопительная система , Фронтол

Здравствуйте,

Имеется конфигурация Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная предприятие , на кассах Фронтол 5.13.2

Нужно доработать конфигурация таким образом, чтобы при продаже через фронтол, можно было интегрировать накопительную систему.

К примеру : после покупки, клиенту наполнялся балл, чтобы в дальнейшем за эти балы мог приобрести товар в магазине.