Доработать справочник

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)

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В справочник.контрагенты - нужно добавить 3 новые колонки.

1.Телефон.

2.E-mail

3.Фактический адрес

Добавить опцию, чтобы можно было фильтровать и сортировать по телефону, по email, то есть был отбор по одинаковому значению в текущей колонке и сортировка.

Примечание. Изменение не должны повлиять на работоспособность базы, то есть база не должна зависать при открытии справочника и работать медленнее.