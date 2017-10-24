Необходим сотрудник знающий обмен 1с с битриксом. Интернет магазин на битриксе с учетом в 1с. Нужен специалист 1с. Допилить обмен с сайтом,разбирающийся в тонкостях выгрузки данных из 11.3
Доработать справочник 1с
Доработать справочник
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)
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В справочник.контрагенты - нужно добавить 3 новые колонки.
1.Телефон.
2.E-mail
3.Фактический адрес
Добавить опцию, чтобы можно было фильтровать и сортировать по телефону, по email, то есть был отбор по одинаковому значению в текущей колонке и сортировка.
Примечание. Изменение не должны повлиять на работоспособность базы, то есть база не должна зависать при открытии справочника и работать медленнее.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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