Доработать справочник 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен6 заявок207 просмотров

Доработать справочник

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1) 

==================================================

В справочник.контрагенты - нужно добавить 3 новые колонки. 

1.Телефон. 

2.E-mail

3.Фактический адрес

Добавить опцию, чтобы можно было фильтровать и сортировать по телефону, по email, то есть был отбор по одинаковому значению в текущей колонке и сортировка.

Примечание. Изменение не должны повлиять на работоспособность базы, то есть база не должна зависать при открытии справочника и работать медленнее. 

8 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$40
2 дня
Ответственный исполнитель! Всегда на связи, правки вносит оперативно! Рады сотрудничеству по данному проекту! Будем рады дальнейшей совместной работе. Спасибо еще раз!
Благодарю за положительный отзыв. Буду рад сотрудничать и далее. Рекомендую данного заказчика - очень ответственный и коммуникабельный, скорость проверки и оплаты задачи просто радует!

Заявки фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
ТОП-5
1С-программирование