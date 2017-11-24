Залить товары из файла Excel в 1С

$30
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен15 заявок318 просмотров

 Нужно залить товары в 1С из файла Excel

8 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

shlapakov
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Спасибо за сотрудничество, задача оказалась сложнее чем казалось в начале, при этом все доведено до конца.
Нормально отработали. Несмотря на изменение задачи по ходу выполнения и сдвиг сроков общение шло вполне деловое.

Заявки фрилансеров

shlapakov
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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