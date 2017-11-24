Залить товары из файла Excel в 1С

Здравствуйте, Имеется конфигурация Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная предприятие , на кассах Фронтол 5.13.2 Нужно доработать конфигурация таким образом, чтобы при продаже через фронтол, можно было интегрировать накопительную систему. К примеру : после ...