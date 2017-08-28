FoolishRobot91

Есть интернет магазин женской одежды. Недавно были запущены: Instagram, facebook, vk для увеличения охвата аудитории. Требуется оформить аккаунты и группы, после чего настроить рекламу в сетях для повышения продаж. В течение всего проекта потребуется дополнительная помощь. Просьба ...