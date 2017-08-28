FoolishRobot91

Есть интернет магазин женской одежды. Недавно были запущены: Instagram, facebook, vk для увеличения охвата аудитории. Требуется оформить аккаунты и группы, после чего настроить рекламу в сетях для повышения продаж. В течение всего проекта потребуется дополнительная помощь. Просьба ...
Евгений Кубышкин FoolishRobot91FoolishRobot91
- Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Компания занимается пошивом текстиля для гостиниц, а также стежкой в Санкт-Петербурге. Требуется привлечь клиентов. Просьба указать опыт работы и предполагаемую стоимость.Контекстная реклама32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть интернет магазин женской одежды, требуется увеличить продажи. Основные задачи: Согласно УТП, написать объявления (настроить таргетинг и пр.) для поиска, КМС/РСЯ, может быть, для торговой кампании, смарт-баннеры. После чего запустить рекламу. Пожалуйста, укажите Ваш опыт и предполагаемую ...Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Некоторое время назад был разработан сайт постельного белья, подушек и одеял artfrette.com На данном этапе необходимо понять, насколько товар интересен. Требуется запустить Директ и Adwords на месяц-два, чтобы измерить рентабельность в целом. Бюджет небольшой. Буду рад любым предложениям.Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Только что закончилась разработка сайта artFRETTE.com - интернет магазина по продаже постельного белья и текстиля. Необходимо начать продвижение в поисковиках. Предполагаю, что начать необходимо с оптимизации сайта и товарной сетки.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад