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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Заказал работу по созданию сайта. Сергей Вы самый лучший специалист с которым я сталкивался. Во первых, что работа была выполнена в короткие сроки. Во вторых - Ваша работа принесла множество позитивных и восхитительных оценок от меня так и от лиц которые начали посещать данный ресурс. Самые лучшие качества Сергея-это профессионализм, качество, изобретательность. Даже при наличии технического задания, предлагал такие новшества которые были намного лучше моих требований. Я очень рад что именно Вы взялись за мой заказ. И рекомендую всем, если Сергей возьмётся за ваш заказ то вы получите готовую работу самого лучшего качества. Спасибо Вам за работу, мне было очень приятно общаться с Вами.
$250
10 баллов
17 лет назад
Очень понравилось с ним работать. Очень культурный в общении, да и все выполнил в срок и ооочень качественно. Спасибо :) Будем работать еще.
Ответный отзыв
Приятно работать. Легкость в общении, понимание и пунктуальность. Чужую работу ценит и платит хорошо. Было бы неплохо если бы все такие были
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга