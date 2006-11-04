Fork

Сергей Fork

 
36 летРоссия/Саранск
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Разработка сайтов с 2004 года.

Продвижение сайтов (SEO) (3 года успешной работы)

Верстка сайтов

Поддержка и сопровождение сайтов

Консультации

Верстка сайта
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Отзывы заказчиков
vinnston
Виталий 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Заказать шаблон для DLE
Заказал работу по созданию сайта. Сергей Вы самый лучший специалист с которым я сталкивался. Во первых, что работа была выполнена в короткие сроки. Во вторых - Ваша работа принесла множество позитивных и восхитительных оценок от меня так и от лиц которые начали посещать данный ресурс. Самые лучшие качества Сергея-это профессионализм, качество, изобретательность. Даже при наличии технического задания, предлагал такие новшества которые были намного лучше моих требований. Я очень рад что именно Вы взялись за мой заказ. И рекомендую всем, если Сергей возьмётся за ваш заказ то вы получите готовую работу самого лучшего качества. Спасибо Вам за работу, мне было очень приятно общаться с Вами.
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
$250
10 баллов
17 лет назад
Нужен редизайн сайта
Очень понравилось с ним работать. Очень культурный в общении, да и все выполнил в срок и ооочень качественно. Спасибо :) Будем работать еще.
Приятно работать. Легкость в общении, понимание и пунктуальность. Чужую работу ценит и платит хорошо. Было бы неплохо если бы все такие были
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга