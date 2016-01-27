Franks

Денис Цебин Franks

 
27 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
SQL, HTML, CSS, что то по java(по возможности)
HTMLCSSJavaSQL
Отзывы заказчиков
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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