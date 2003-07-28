Огромное спасибо Карине! Талантливый дизайнер! Все выполнено в срок, качество и на высшем уровне! Карина адекватно и быстро реагировала на все исправления и правила макеты столько раз, сколько потребовалось. Всегда на связи. Однозначно буду рекомендовать Карину и привлекать к реализации новых проектов!