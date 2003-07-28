Fridenberg

Карина Fridenberg

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI дизайн

Привет, меня зовут Карина и я UX/UI дизайнер :)

Моя основная цель - создавать качественные и удобные сайты.

Мои основные навыки:

  • Проектирование удобных интерфейсов

  • Анализ конкурентов и целевой аудитории

  • Метод персон, разработка пользовательских сценариев

  • Разработка информационной архитектуры

  • Создание интерактивных прототипов

  • UI-дизайн

  • Адаптив

  • HTML/CSS

Я владею программами:

  • Figma

  • Adobe Photoshop

  • Adobe Illustrator

  • Notion

  • Miro

Почему я?

  • Хорошо отношусь к правкам и готова учесть все ваши пожелания (Кстати, все правки делаю бесплатно!)

  • Ответственна. Всю работу сделаю в срок!

  • Я заинтересована создать не только красивый, но и удобный сайт :)

  • Оперативно отвечу на все ваши вопросы

Контакты:

#62Дизайн сайтов
Figma
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#648
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Alex-Rud
Алексей 
34 года
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$150
10 баллов
2 года назад
Ищу дизайнер для создания макета в Figma
FigmaДизайн сайтов
Огромное спасибо Карине! Талантливый дизайнер! Все выполнено в срок, качество и на высшем уровне! Карина адекватно и быстро реагировала на все исправления и правила макеты столько раз, сколько потребовалось. Всегда на связи. Однозначно буду рекомендовать Карину и привлекать к реализации новых проектов!
Очень понравилось работать с Алексеем. Отличный заказчик, всем рекомендую! Спасибо за проект ?
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