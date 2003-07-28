UX/UI дизайн
Привет, меня зовут Карина и я UX/UI дизайнер :)
Моя основная цель - создавать качественные и удобные сайты.
Мои основные навыки:
Проектирование удобных интерфейсов
Анализ конкурентов и целевой аудитории
Метод персон, разработка пользовательских сценариев
Разработка информационной архитектуры
Создание интерактивных прототипов
UI-дизайн
Адаптив
HTML/CSS
Я владею программами:
Figma
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Notion
Miro
Почему я?
Хорошо отношусь к правкам и готова учесть все ваши пожелания (Кстати, все правки делаю бесплатно!)
Ответственна. Всю работу сделаю в срок!
Я заинтересована создать не только красивый, но и удобный сайт :)
Оперативно отвечу на все ваши вопросы
Контакты:
Почта: [email protected]
Behance: https://www.behance.net/ffridenberg
Tg: @ffridenberg
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#648
рейтинг фрилансера
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
FigmaДизайн сайтов
Огромное спасибо Карине! Талантливый дизайнер! Все выполнено в срок, качество и на высшем уровне! Карина адекватно и быстро реагировала на все исправления и правила макеты столько раз, сколько потребовалось. Всегда на связи. Однозначно буду рекомендовать Карину и привлекать к реализации новых проектов!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Алексеем. Отличный заказчик, всем рекомендую! Спасибо за проект ?