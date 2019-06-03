По образованию - историк. Знание нескольких иностранных языков (Английский, Испанский, Латинский), большой опыт в написании научных работ, статей.

Учусь в НИУ ВШЭ. Имею большой опыт работы в написании различных текстов, научных работ, рекламы и так далее. Быстрое выполнение в жатые сроки.