По образованию - историк. Знание нескольких иностранных языков (Английский, Испанский, Латинский), большой опыт в написании научных работ, статей.
Учусь в НИУ ВШЭ. Имею большой опыт работы в написании различных текстов, научных работ, рекламы и так далее. Быстрое выполнение в жатые сроки.
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Контрольные, Задачи и Тесты
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$2/час
от $5от 3 дней
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Переводы
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$2/час
от $5от 2 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$2/час
от $10от 5 дней
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга