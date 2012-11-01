Galina-Site-Sup

Галина Galina-Site-Sup

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

email: [email protected]

https://www.free-lance.ru/users/Galina-Site-Sup/

  • Верстальщик с опытом работы

    Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество. Требование к квалификации: кроссбаузерность, верстка div-ами Опыт работы и примеры верстки обязательны.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программист 1C Bitrix

    Требуется веб программист со знанием php, JavaScript, Ajax. Работа в 1C Bitrix требование: ответственность, исполнительность, нахождение в сети (на связи) и готовность оперативно выполнять задачи, так же делать работу качественно и не растягивать установленные сроки. Просьба не ...

    PHPJavascriptAjaxБитрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер

    Требуется веб дизайнер(знание flash приветствуется, но не обязательно) Просьба не писать владельцам своих студий/команд.Нужен человек в команду. требование: ответственность, креативность, исполнительность, нахождение в сети (на связи) и готовность оперативно выполнять задачи, так же делать делать работу ...

    Flash
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист 1С-Битрикс

    требуется веб программист со знанием php, JavaScript, Ajax работа в 1с Битрикс, работа с другими cms приветствуется, но не обязательна Просьба не писать владельцам своих студий/команд.Нужен человек в команду. требование: ответственность, исполнительность, нахождение в сети(на связи) и ...

    PHPJavascriptAjaxБитрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Верстка в кротчайшие сроки
Спасибо за профессиональный подход к работе. Приятно работать. Рекомендаю Галю как образцового заказчика и отличного человека!
Ну вот мы и перешли с Александром Александровичем на постоянное сотрудничество)) очень этому рады! все по прежнему, предоплата 50% и качественно выполненная работа точно в срок! Мои рекомендации!!
Ответный отзыв
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$240
10 баллов
11 лет назад
Верстальщик с опытом работы
Сотрудничеством с Галиной доволен на 100%. Профессиональный подход к работе, четкое задание, постоянный онлайн, быстрые ответы и готовность помочь при необходимости. Спасибо за работу! Рекомендую! Также надеюсь на дальнейшие проекты.
Александр очень приятный,внимательный, ответственный и порядочный человек! сделал 12 страниц верстки (сайт резиновый!!!) за 5 дней, хотя обещал за 7-8!! верстка высокого уровня за реальную стоимость 240$) были пара правок, которые он внес быстро и без лишних разговоров) очень понравилось с ним общаться и работать! Надеюсь наше сотрудничество на этом проекте не закончилось)) Рекомендую его всем, кто заинтересован в качественно выполненной работе и точных сроках!
Ответный отзыв