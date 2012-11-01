Galina-Site-Sup

Нужна верстка сайта для педагогического издательства
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество. Требование к квалификации: кроссбаузерность, верстка div-ами Опыт работы и примеры верстки обязательны.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $450
нужен яркий креативный дизайн для сайта компании, занимающейся продажей земли.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется веб программист со знанием php, JavaScript, Ajax. Работа в 1C Bitrix требование: ответственность, исполнительность, нахождение в сети (на связи) и готовность оперативно выполнять задачи, так же делать работу качественно и не растягивать установленные сроки. Просьба не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется веб дизайнер(знание flash приветствуется, но не обязательно) Просьба не писать владельцам своих студий/команд.Нужен человек в команду. требование: ответственность, креативность, исполнительность, нахождение в сети (на связи) и готовность оперативно выполнять задачи, так же делать делать работу ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется веб программист со знанием php, JavaScript, Ajax работа в 1с Битрикс, работа с другими cms приветствуется, но не обязательна Просьба не писать владельцам своих студий/команд.Нужен человек в команду. требование: ответственность, исполнительность, нахождение в сети(на связи) и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад