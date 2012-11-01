Galina-Site-Sup

Александр очень приятный,внимательный, ответственный и порядочный человек! сделал 12 страниц верстки (сайт резиновый!!!) за 5 дней, хотя обещал за 7-8!! верстка высокого уровня за реальную стоимость 240$) были пара правок, которые он внес быстро и без лишних разговоров) очень понравилось с ним общаться и работать! Надеюсь наше сотрудничество на этом проекте не закончилось)) Рекомендую его всем, кто заинтересован в качественно выполненной работе и точных сроках!