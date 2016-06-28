Gambak

Денис Gambak

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Отличный заказчик, много правок макета во время работы, но за все делает доплату, рекомендую.
Большое спасибо Ивану за отличную работу! Однозначно рекомендую! Сделал все круто и оперативно! Большое Спасибо! Вот такой сайт получился бабблбар.рф
Ответный отзыв