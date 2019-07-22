Ganta_tyri

Павел Невин Ganta_tyri

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн это всё что нужно

Я занимаюсь разработкой дизайна

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Телеграмм: @pnevin

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UX/UI интерфейсов, создания лендинга и многостраничных сайтов 

Я владею

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-Figma

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-PhotoShop

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-illustrator

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FigmaIllustratorPhotoshopМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$100
10 баллов
4 года назад
Отрисовать крутой дизайн для BarterCoin (без верстки)
Хороший человек но не сработались по данному проекту. надеюсь ничего не напишет плохого в ответ.
Всё Нормально заказчик хороший просто не сработались
Ответный отзыв
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн-макет приложения хранения батерного нала BarterCoin
Человек очень хороший специалист в своей сфере (дизайн моб. приложений) не смотря на юный возраст. Вы можете сами посмотреть что он сделал - Шедевр! Работать рекомендую только с ним. А вот его работа: https://www.figma.com/file/XdzR6gXpBeGTUeBNGJah6u3p/BatterCoin?node-id=0%3A1&viewport=-762%2C555%2C0.9511804580688477 короткая сслыка - https://clck.ru/HDSCm Круто, да? и это он сам сделал для нас. Всем рекомендуем Павла!
Очень хороший заказчик, платит вовремя и в общем очень хороший человек
Ответный отзыв