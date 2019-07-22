Дизайн это всё что нужно
Я занимаюсь разработкой дизайна
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Телеграмм: @pnevin
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UX/UI интерфейсов, создания лендинга и многостраничных сайтов
Я владею
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-Figma
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-PhotoShop
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-illustrator
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Действие аккаунта приостановлено!
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$100
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Хороший человек но не сработались по данному проекту. надеюсь ничего не напишет плохого в ответ.
Ответный отзыв
Всё Нормально заказчик хороший просто не сработались
$100
10 баллов
4 года назад
Человек очень хороший специалист в своей сфере (дизайн моб. приложений) не смотря на юный возраст. Вы можете сами посмотреть что он сделал - Шедевр! Работать рекомендую только с ним. А вот его работа: https://www.figma.com/file/XdzR6gXpBeGTUeBNGJah6u3p/BatterCoin?node-id=0%3A1&viewport=-762%2C555%2C0.9511804580688477 короткая сслыка - https://clck.ru/HDSCm Круто, да? и это он сам сделал для нас. Всем рекомендуем Павла!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, платит вовремя и в общем очень хороший человек