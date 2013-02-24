GavrisAS

Александр GavrisAS

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн медицинского информационного сайта

    Требуется придумать логотип и дизайн медицинского информационного сайта (портала) в спокойных тонах (зеленый, синий, белый, пастель) и оформить главную страницу в формате, как на сайте dni.ru. Название сайта – Тюменский Барабан. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать дизайн сайта для Joomla

    Требуется придумать дизайн сайта (портала) в спокойных тонах (зеленый, синий, белый, пастель) и оформить главную страницу одного из разделов (раздел посвященный здоровью) в формате, как на сайте dni.ru. На сайте имеется раздел статей с ...

    Joomla
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание компонента для Joomla

    Необходимо создать компонент для Joomla по интерпретации медицинских анализов. На основе нескольких показателей, введенных пользователем, путем заранее заданных интервалов нормы выдается заключение/описание результата. Данный принцип подходит для любого вида анализа. В ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад