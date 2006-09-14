Ghost_of_Net

Алексей Дзюбало Ghost_of_Net

 
39 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Написание OCX (Vb 6)

    $50

    Требуется разработать контрол OCX, под VB6 - ListView выглядящий как "Плитка" (любое Окно проводника: Вид-&gt; Плитка) Должен выполнять все стандартные функции ListView'а, "кусочек плитки" должен полностью растягиваться по ширине котрола, скрол(только вертикальный) должен рисоваться самостоятельно ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Исследование web-ПО на БД Oracle.

    $500

    Суть проблемы: есть некоторое web-ориентированное (php4) ПО работающее на БД Oracle (писалось под семерку, вроде). Представлет из себя что-то вроде документооборота для туристической компании. Нужно провести исследование системы и составить по нему ТЗ, то есть ...

    Oracle
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка драйвера съемного диска

    средствами системы для создания виртуального съемного диска, те некая сетевая папка должна быть преобразована (смонтирована) в виртуальный диск с возможностью указания типа диска (съемный, CDROM). Высшй пилотаж - это чтобы у каждого юзера !Tерминальной системы! ...

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад