Ghost_of_Net

Требуется разработать контрол OCX, под VB6 - ListView выглядящий как "Плитка" (любое Окно проводника: Вид-> Плитка) Должен выполнять все стандартные функции ListView'а, "кусочек плитки" должен полностью растягиваться по ширине котрола, скрол(только вертикальный) должен рисоваться самостоятельно ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Суть проблемы: есть некоторое web-ориентированное (php4) ПО работающее на БД Oracle (писалось под семерку, вроде). Представлет из себя что-то вроде документооборота для туристической компании. Нужно провести исследование системы и составить по нему ТЗ, то есть ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт17 лет назад
средствами системы для создания виртуального съемного диска, те некая сетевая папка должна быть преобразована (смонтирована) в виртуальный диск с возможностью указания типа диска (съемный, CDROM). Высшй пилотаж - это чтобы у каждого юзера !Tерминальной системы! ...Системное программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад