Копирайт, рерайт, быстро, качественно и вкусно.

Молодой и энергичный паренек, с высшим образованием журналиста и опытом работы по специальности (примерно 2.5 года), а так же успевший проявить себя в качестве копирайтера (стаж чуть более трех лет) ищет работу. СРОЧНО! С меня уникальные тексты наполненные жизнью и смыслом, с вас всего лишь своевременная оплата. Справлюсь с зданием любой сложности, тема не имеет значения, как-то приходилось писать описания к порно роликами и нахваливать услуги проституток, так что меня уже ничем не запугаешь. В день могу осилить порядка 20 тысяч знаков.

Цена от 1.5 до 10 долларов за 1000 в зависимости от сложности и сроков заказа.