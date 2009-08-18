Георгий Грихно Gosha_TarakanGosha_Tarakan
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип "MyBastion.ru"119 просмотров
- Логотип "Гармония"143 просмотра
- Логотип компании "Промышленные системы"124 просмотра
- Логотип "SimpleStudio"114 просмотров
- Личная визитка для компании "Invideo"114 просмотров
- Карта отплаты интернета "Транком"122 просмотра
- Логотип "Invideo"119 просмотров
- Спортивно-информационный портал "Sport-Service.ru"109 просмотров
- Меховое ателье "Гармония"150 просмотров
- Региональная оптовая компния "Вест Групп"183 просмотра
- Дизайн сайта транспортнолй компании "Disa"159 просмотров
- Дизайн-студия "Даша Жужик & Яга"179 просмотров