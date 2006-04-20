Grigorian

Владимир Grigorian

 
37 летВеликобритания/Лондон
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Доделать php-сайт

    $100

    1.Надо доделать сайт по списку. Сайт и список будут предоставлены. Сайт расчитан на англоязычную аудиторию. Список доделок на русском 2. Используя инструкцию( англ. яз.) мерчанта, привязать систему приёма платежей к сайту.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1C Битрикс

    Нужен человек кто может рассказать как все работает в 1С Битрикс. Научил всему и взял на обслуживание.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Усовершенствование сайта

    Здравствуйте, У меня есть сайт, интернет магазин. Существует около двух лет. В поисковых системах в первой пятёрке по ключевым фразам. Я хочу сделать face-lift или tuning, как это сейчас называется. Т.е обновить его в ногу ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Объявления для Бегун и Яндекс.Директ

    Я ищу человека умеющего писать краткие, но цепкие объявления для контекстной рекламы с использованием техник НЛП. Задача уложиться в требования к объявлениям используя ключевые слова, Заголовок 30 симв. Описание 70 симв. Желательно, чтобы был опыт подобной ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Реклама в Яндекс.Директ и Бегун

    Мне нужен специалист по созданию и ведению компаний в Яндекс.Директ и Бегун. Оплата помесячно. Задачи будут включать: 1. Анализ конкурентности контекстной рекламы в заданной нише. 2. Создание непосредственно рекламных текстов (коротко,т.к существуют ограничения по колличеству знаков, но цепко) 3. ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Програмирование

    Я ищу квалифицированного программиста, кто может написать скрипт или создать сервис аналогичный этим http://www.clickalyzer.com/ , http://www.adwatcher.com/ , но ориентированный на русскоязычную аудиторию. Или же подсказать о существовании такового.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи для рассылок

    Здравствуйте, Я ищу кого нибудь кто может писать статьи для рассылок 500-1000 слов на заданную тему. Необходимые качества: -умение читать/переводить с английского -умение вести поиск/исследование -предыдущий опыт Спасибо

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Построить вебсайт

    Я ищу кого нибудь кто может построить небольшой(10 стр. только текст) сайт, наподобие западного аналога. Плюс его нужно будет связать с платёжной системой рупей или вебмоней, или и то и другое.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад