1.Надо доделать сайт по списку. Сайт и список будут предоставлены. Сайт расчитан на англоязычную аудиторию. Список доделок на русском 2. Используя инструкцию( англ. яз.) мерчанта, привязать систему приёма платежей к сайту.
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