Усовершенствование сайта

Есть нарезанный дизайн с четким разграничением пэйджлетов. Из нестандартных функций: 1) Выбор упаковки и открытки при заказе товара (+ редактирование наименований и стоимости упаковки и открыток в администраторской части). 2) Отправка "ссылки на товар другу" ...
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Здравствуйте,
У меня есть сайт, интернет магазин. Существует около двух лет. В поисковых системах в первой пятёрке по ключевым фразам. Я хочу сделать face-lift или tuning, как это сейчас называется. Т.е обновить его в ногу со временем. Сайт построен на Shop-Script, т.ч знание его обязательно. Потенциальный исполнитель должен будет дать предложения по улучшению как дизайна так и структуры сайта.
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