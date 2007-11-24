VaM Shop (1.35): выпадающие меню списк товара

Необходимо что бы при выборе категории, а так же товара верху отображался

весь список товаров данной категории или подкатегории, в виде выпадающего меню

(по типу того как это сделано на http://mobiguru.ru/phones/nokia/ ,только товар на страницу будет выводиться по

10 единиц а не весь)