Магазин "Итальянской обуви"

Интернет-магазиныЗавершен35 заявок528 просмотров
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Требуется человек(группа людей) кто может сделать Интернет магазин итальянской обуви.

Магазин существует в реальном времени. Сейчас же появилась возможность воплотить его виртуально!

16 лет назад
kardinal2006
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
batonych
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$2500
60 дней
Работать с Игорем начали с момента создания мысли о интернет магазине. На данный момент можно говорить не только о процессе, но и о результате. Впечатления самые положительные А + + Моя благодарность тебе как человеку который имеет правильный подход к заказчику. Приятно иметь дело с профессионалом!!! Спасибо, Игорь. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем. Я очень рад, что именно ты двигаешь разработку!
Паша, респект и уважуха за терпение и понимание ;) Сам знаешь как я рад :) ЗЫ. Отдельное спасибо Веблансеру за то, что познакомил меня с РЕАЛьным заказчиком.
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