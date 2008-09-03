Магазин "Итальянской обуви"

Работать с Игорем начали с момента создания мысли о интернет магазине. На данный момент можно говорить не только о процессе, но и о результате. Впечатления самые положительные А + + Моя благодарность тебе как человеку который имеет правильный подход к заказчику. Приятно иметь дело с профессионалом!!! Спасибо, Игорь. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем. Я очень рад, что именно ты двигаешь разработку!