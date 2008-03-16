Интернет-магазин "аптека"

$500
Интернет-магазиныЗавершен36 заявок468 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен интернет магазин "Аптека".

Недорогой.

Предлогайте свои варианты, цену и сроки.

Пишите в приват с указанием e-mail, icq.

Но! Отдельно цену хотелось бы знать (возможно закажу).

Дизайн+Вёрстка мультибраузерная, растягивающаяся есть.

оплата курьеру при вручении или т.п.

сроки неособо горят.

Интересует какую CMS будете использовать (можно бесплатную).

Есть порекомендованые CMS, я о них отпишусь позже.

Жду предложения и вопросы!

16 лет назад
dmitriy2000
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней
Очень толковый молодой человек. Вначале выбирали CMS. ТЗ у меня полного не было. Как сумел, так и составил. Он мне помог составить ТЗ к интернет-магазину "Аптека". Потом начали делать проект. Он понимал, что я в интернет магазинах ничего не понимаю (наверное после того как я предоставил ТЗ :))) ), шёл всё время мне на компромиссы, так как я в этом деле дилетант. За, что я ему очень благодарен!!! В будущем буду стараться предоставлять работу ему!!!!!! П.с.: делает быстро, старается сделать всегда больше чем просят, если что-то не делал до этого, он в этом быстро разбирается (-ётся!! )
Нормально поладили. Все хорошо, все оплачено.
  • Похожие заказы

  • Модуль для ОСК

    Нужен модуль шиппинга для ОСК, CRE Loaded. Магазин футболок - видов футболок 5. Нужно просто реализовать вот этот алгоритм рассчета шиппинга по текущей корзине: http://www.shirthunt.com/shippings.html Если более 6 футболок например - например за 7 оно будет считаться как ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    $2000

    Требуется разработать интернет-магазин. Основные требования: -многоуровневый каталог товаров -гибкая настройка каталога товаров -удобный поиск по каталогу -возможность сортировки по параметрам -регистрация пользователей Необходимо предусмотреть отчет по заказанным товарам для администратора магазина, возможность изменения статуса для заказа. Все ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание интернет-магазина на базе Bitrix

    Требуется создание интернет-магазина на базе Bitrix. Ориентировочное количество наименований - 2500 (~25 разделов, структура известна). Дополнительно - программирование нескольких форм запроса. Исходные материалы частично в электронном виде, частично в печатном. Стоимость работ обсуждается, ждём ваших ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт на OsCommerce

    $400

    нужен сайт на OsCommerce. Дизайн + инсталляция на моём хостинге + настройка. Бюджет до 10 тыс. руб. Тема - мультипликация (мультфильмы). Сайт должен быть с ярким, запоминающимся дизайном. Ваши предложения.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • E-Commerce модуль под DNN

    $500

    Нужен готовый полнофункциональный E-Commerce модуль под DNN с исходниками (предпочтительнее C#). ОБЯЗАТЕЛЬНО демо сайта, с разных сторон (юзер и админ). Пожалуйста, не присылайте ссылки на работающие магазины без демо паролей админики.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Магазин канцелярских товаров

    $500

    Разработка Интернет-магазина на основе готового дизайна. Этапы разработки: 1. Открытие добавления товаров в базу. Черновое представление каталога (без верстки дизайна). С этого момента у заказчика появляется возможность заполнять каталог сайта. 2. Верстка дизайна. Предоставление админки для наполнения сайта материалами. Открытие сайта Оплата: ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Совместное создание интернет-магазина

    $500

    Добрый день! Сутью моего предложения является, как вы уже поняли из названия проекта, создание интернет-магазина. Кого я хочу найти: человека, который имеет хоть какой-то реальный опыт их создания. Обязательно: наличие работ и прохождение собеседования. Что я ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад