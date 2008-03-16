Интернет-магазин "аптека"

Очень толковый молодой человек. Вначале выбирали CMS. ТЗ у меня полного не было. Как сумел, так и составил. Он мне помог составить ТЗ к интернет-магазину "Аптека". Потом начали делать проект. Он понимал, что я в интернет магазинах ничего не понимаю (наверное после того как я предоставил ТЗ :))) ), шёл всё время мне на компромиссы, так как я в этом деле дилетант. За, что я ему очень благодарен!!! В будущем буду стараться предоставлять работу ему!!!!!! П.с.: делает быстро, старается сделать всегда больше чем просят, если что-то не делал до этого, он в этом быстро разбирается (-ётся!! )