Интернет магазин с партнеркой.

Добрый день! Сутью моего предложения является, как вы уже поняли из названия проекта, создание интернет-магазина. Кого я хочу найти: человека, который имеет хоть какой-то реальный опыт их создания. Обязательно: наличие работ и прохождение собеседования. Что я ...