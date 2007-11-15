Интернет магазин с партнеркой.

Нужен модуль шиппинга для ОСК, CRE Loaded. Магазин футболок - видов футболок 5. Нужно просто реализовать вот этот алгоритм рассчета шиппинга по текущей корзине: http://www.shirthunt.com/shippings.html Если более 6 футболок например - например за 7 оно будет считаться как ...
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Сам магазин + партнерский магазин и реф система(1 уровень)
по типу http://tpart.diamondelectric.ru/
Пожалуйста пишите цены и сроки.
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