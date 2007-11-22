Создание дизайна для интернет-магазина

Работа была выполнена точно и в срок, были учтены все пожелания по доводке движка и дизайна магазина. Результатом остался доволен на 100% Буду и впредь обращаться к Виктору и его команде, а также советовать знакомым. p.s. Мой совет заказчикам, все свои мысли и представления о том, что вы хотите получить в итоге излагайте очень подробно (в вашу голову исполнитель залезть не может :))