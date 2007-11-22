Создание дизайна для интернет-магазина

$200
Интернет-магазиныЗавершен10 заявок186 просмотров
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Требуется создать дизайн для интернет-магазина и "натянуть" на движок ШопСкриптПремиум

16 лет назад
grizzluk
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$250
Работа была выполнена точно и в срок, были учтены все пожелания по доводке движка и дизайна магазина. Результатом остался доволен на 100% Буду и впредь обращаться к Виктору и его команде, а также советовать знакомым. p.s. Мой совет заказчикам, все свои мысли и представления о том, что вы хотите получить в итоге излагайте очень подробно (в вашу голову исполнитель залезть не может :))
Приятно было работать. Отличный заказчик. Платит вовремя и в полном объеме. Четко ставит задачу.
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