Интернет магазин на Bitrix

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок234 просмотра
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Нужен красивый дизайн, ну и собственно поднять интернет магазин со всем функционалом на Bitrix. Адрес старого сайта vexma.ru . Срок до 2 недель. Движок Bitrix уже куплен. Наполнять товарами не надо. Только Москва. Предлагайте вашу цену и ссылку на ваше портфолио, желательно работ на Bitrix.

16 лет назад
Gravip
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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