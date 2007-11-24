Сайт заказов от региональных представителей

Нужен простенький интернет магазин со стандартным набором функций и самым обычным дизайном (типа osCommerce). Одна особенность - процедура регистрации. Клиент получает логин и пароль не автоматически после заполнения всех полей, а от владельца магазина по телефону или электронной почте, после изучения заполненной информации живым человеком. Любой незарегистрированный посетитель может просматривать все товары, но не имеет доступа к ценам на товар. Цены появляются после ввода логина и пароля. Модуль оплаты очень простой - только банковским переводом на основе счета-фактуры.

ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ АРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНА

Разработчики, пожалуйста, дайте предложение по платформе (приветствуется osCommerce), стоимости, сроках и процедуре запуска сайта и тестовой эксплуатации.