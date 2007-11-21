Нужно сделать несложный интернет магазин с flash

Сам магазин должен быть небольшой и незамороченый а вот FLASHа в нем должно быть много.

Нужен мультик на первой странице, и три верхних больших мультяшных банера по категориям товаров.

Каждый из мультиков секуд по 20 в каждом 3-4 плана и один-два персонажа.