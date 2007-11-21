Нужно сделать несложный интернет магазин с flash

$500
Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок234 просмотра
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Сам магазин должен быть небольшой и незамороченый а вот FLASHа в нем должно быть много.

Нужен мультик на первой странице, и три верхних больших мультяшных банера по категориям товаров.

Каждый из мультиков секуд по 20 в каждом 3-4 плана и один-два персонажа.

16 лет назад
belkins
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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