Дизайн для интернет-магазина на oscommerce

$400
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Нужно переделать дизайн для действующего табачного интернет магазина на oscommerce CRE Loaded. С внедрением в CMS. Оптимизация под SE. Правка кода генерации меню.

16 лет назад
mirtabaka
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
meAndr
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
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