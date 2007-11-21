Дизайн для интернет-магазина на oscommerce

Нужен интернет магазин "Аптека". Недорогой. Предлогайте свои варианты, цену и сроки. Пишите в приват с указанием e-mail, icq. Но! Отдельно цену хотелось бы знать (возможно закажу). Дизайн+Вёрстка мультибраузерная, растягивающаяся есть. оплата курьеру при вручении или т.п. сроки неособо горят. Интересует какую CMS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать дизайн для действующего табачного интернет магазина на oscommerce CRE Loaded. С внедрением в CMS. Оптимизация под SE. Правка кода генерации меню.
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