Интернет магазин PHP + MySQL

Нужен модуль шиппинга для ОСК, CRE Loaded. Магазин футболок - видов футболок 5. Нужно просто реализовать вот этот алгоритм рассчета шиппинга по текущей корзине: http://www.shirthunt.com/shippings.html Если более 6 футболок например - например за 7 оно будет считаться как ...