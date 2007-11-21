Интернет магазин PHP + MySQL

Интернет-магазиныЗакрыт26 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен интернет-магазин. Функционал следущий:

• добавление и удаление текстов, фотографий (статей) на страницы структуры;

• редактирование текстов, таблиц (статей) в рамках, предусмотренных текстовыми редакторами WORD и EXCEL;

• редактирование, добавление и удаление товаров;

• редактирование, добавление и удаление товарных групп и подгрупп;

• редактирование, добавление и удаление новостей;

• ведение рубрики «вопрос - ответ»;

• хранение, редактирование, скрытие, удаление позиций из рубрики «вопрос-ответ»;

• редактирование метаданных разделов (служебная информация для улучшения индексации Сайта поисковыми системами);

• создание, редактирование и удаление страниц, находящихся вне структуры сайта.

- добавление и удаление ссылок:

- на другие ресурсы в сети интернет;

- на существующие страницы сайта в том числе и созданных вне структуры;

- на файлы, закаченные на сайт

PHPMySQL
16 лет назад
IGWT
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин "аптека"

    $500

    Нужен интернет магазин "Аптека". Недорогой. Предлогайте свои варианты, цену и сроки. Пишите в приват с указанием e-mail, icq. Но! Отдельно цену хотелось бы знать (возможно закажу). Дизайн+Вёрстка мультибраузерная, растягивающаяся есть. оплата курьеру при вручении или т.п. сроки неособо горят. Интересует какую CMS ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Магазин "Итальянской обуви"

    Требуется человек(группа людей) кто может сделать Интернет магазин итальянской обуви. Магазин существует в реальном времени. Сейчас же появилась возможность воплотить его виртуально!

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модуль для ОСК

    Нужен модуль шиппинга для ОСК, CRE Loaded. Магазин футболок - видов футболок 5. Нужно просто реализовать вот этот алгоритм рассчета шиппинга по текущей корзине: http://www.shirthunt.com/shippings.html Если более 6 футболок например - например за 7 оно будет считаться как ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    $2000

    Требуется разработать интернет-магазин. Основные требования: -многоуровневый каталог товаров -гибкая настройка каталога товаров -удобный поиск по каталогу -возможность сортировки по параметрам -регистрация пользователей Необходимо предусмотреть отчет по заказанным товарам для администратора магазина, возможность изменения статуса для заказа. Все ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание интернет-магазина на базе Bitrix

    Требуется создание интернет-магазина на базе Bitrix. Ориентировочное количество наименований - 2500 (~25 разделов, структура известна). Дополнительно - программирование нескольких форм запроса. Исходные материалы частично в электронном виде, частично в печатном. Стоимость работ обсуждается, ждём ваших ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт на OsCommerce

    $400

    нужен сайт на OsCommerce. Дизайн + инсталляция на моём хостинге + настройка. Бюджет до 10 тыс. руб. Тема - мультипликация (мультфильмы). Сайт должен быть с ярким, запоминающимся дизайном. Ваши предложения.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад